Дэмиан Лиллард о «Бакс»: «Охрана и фронт-офис, тренерский штаб, диетологи и видеокоординаторы. Это редкость, когда все происходящее в организации не требует особого контроля»

Разыгрывающий « » высказался о различиях между новой организацией и « ».

«Здесь замечательная культура. Портленд был прекрасным временем для меня и прекрасной организацией. Но я часто должен был выходить вперед, повышая планку для всех. Понятно, что не только я этим занимался, но все же.

Но здесь все работает как часы. С самого первого дня специалисты, с которыми я работаю, начиная с охраны и заканчивая фронт-офисом, людьми из тренерского штаба и диетологами, ассистентами и видеокоординаторами, показали, насколько все может быть взаимосвязано. Это редкость. Это действительно редкость, когда все происходящее не требует особого контроля и сосредоточено на главной цели. Воодушевляет», – сказал Лиллард.

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