Никола Йокич, Норман Пауэлл и Шэй Гилджес-Александер – в тройке самых эффективных бомбардиров сезона

Йокич, Гилджес-Александер и Пауэлл – на вершине списка эффективных скореров.

Центровой «Денвера » Никола Йокич , защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и защитник «Майами » Норман Пауэлл заняли топ-3 списка самых эффективных бомбардиров текущего сезона.

В топ попали баскетболисты, которые несут большую нагрузку, завершая минимум 18 владений за матч.

На картинке первый столбец – владения за матч, второй – очки за матч, третий – очки за владение.