Никола Йокич, Норман Пауэлл и Шэй Гилджес-Александер – в тройке самых эффективных бомбардиров сезона
Йокич, Гилджес-Александер и Пауэлл – на вершине списка эффективных скореров.
Центровой «Денвера» Никола Йокич, защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и защитник «Майами» Норман Пауэлл заняли топ-3 списка самых эффективных бомбардиров текущего сезона.
В топ попали баскетболисты, которые несут большую нагрузку, завершая минимум 18 владений за матч.
На картинке первый столбец – владения за матч, второй – очки за матч, третий – очки за владение.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Synergy Basketball в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости