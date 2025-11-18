  • Спортс
  • Гилберт Аренас: «Леброну не стать величайшим игроком. Джампмен уже давно засел в душе у тех, кто определяет нарратив»
Гилберт Аренас: «Леброну не стать величайшим игроком. Джампмен уже давно засел в душе у тех, кто определяет нарратив»

Гилберт Аренас объяснил, почему Леброн не сможет превзойти Джордана.

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас рассказал, почему Леброн Джеймс в обозримом будущем не сможет потеснить Майкла Джордана с негласного трона величайшего баскетболиста всех времен.

«Леброну никогда не стать величайшим игроком. И не потому, что с ним что-то не так, он недостаточно хорош, нет. Все из-за того, что принимающие решения с 1996 года носят майку Майкла Джордана. Джампмен (знаменитый логотип Jordan Brand) уже давно засел в душе у тех, кто определяет нарратив. 

Пока они не поменяют этих олдскульных фанатов Джордана на новых избирателей, которые не плакали, когда Майк впервые завершил карьеру, список величайших игроков не сдвинется ни на миллиметр», – считает Аренас.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
