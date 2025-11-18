  • Спортс
13

Леброн Джеймс: «По перелетам я не скучал. Мне почти 41 год, я был счастлив сидеть дома на своем диване после тренировки»

Леброн Джеймс наслаждался отсутствием необходимости путешествовать.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о том, заставил ли длительный перерыв скучать по всему, что связано с работой.

«Я скучал по этим ребятам. По тому, как они выходят на площадку и работают. Я люблю работу, я люблю сам процесс труда. По перелетам я не скучал. Мне почти 41 год, я был счастлив сидеть на своем диване дома после тренировки» – сказал Джеймс.

Форвард, пропустивший старт сезона из-за ишиаса, сегодня провел первую тренировку с командой. Официальный статус Джеймса на предстоящую игру с «Ютой» указан с пометкой «под вопросом».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
