9

«##### я не боюсь! Смотри сюда!» Дрэймонд Грин поделился подробностями своей перепалки с Виктором Вембаньямой перед эффектным данком

Грин рассказал подробности разговора с Вембаньямой перед завирусившимся моментом.

В одном из эпизодов недавнего матча против «Голден Стэйт» центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма завершил навес из-за лицевой эффектным данком, несмотря на сопротивление форварда «Уорриорс» Дрэймонда Грина

Грин вспомнил свой напряженный, хотя и краткий, обмен репликами с Вембаньямой.

«Прямо перед данком я поставил ему блок-шот, глянул на него и сказал: «Дааа, мазафакер!» Он ответил: «Чего?! Ты слишком маленький!» 

Я подошел к нему и добавил: «Ты мелкий, мазафакер, слишком мелкий!» Он такой: «Чего?! Я – слишком мелкий?!»

Я продолжил: «Ты ##### боишься меня!» Он такой: «Чего?! ##### я не боюсь! Смотри сюда!»

И сразу после того, как я сказал ему «Ты меня боишься», произошел тот самый момент с данком, так что это было круто.

Было здорово видеть, как он ответил и не отступил. Так ты зарабатываешь уважение, и он его заслужил. Все мы знаем, насколько он особенный, но больше всего меня впечатляет его рабочая этика. И я знаю, что его рабочая этика просто невероятная, потому что я вижу, насколько он стал лучше с тех пор, как мы играли в прошлый раз», – сказал Грин.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дрэймонда Грина
