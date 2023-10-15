Дэмиан Лиллард об адаптации: «Стиль Янниса дополняет мой, а мой – его. Все будет довольно просто»

Теги Милуоки Терри Стоттс НБА Брук Лопес Дэмиан Лиллард Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард в большом интервью Sportskeeda рассказал об адаптации к новой команде и организации.

«Все пройдет гладко, потому что я уже давно в лиге. Многое мне знакомо. Я играл с Терри Стоттсом в течение девяти лет [в «Портленде»]. Многие вещи, которые мы нарабатываем, я делаю уже давно. Так что для меня все просто. Я знаю, где найти себя в игре команды. Понимаю, чего хотят партнеры. Знаю их любимые приемы, просто потому, что являюсь баскетбольным энтузиастом и смотрел очень много их матчей.

Стиль Янниса дополняет мой, а мой – его. Поэтому все будет довольно просто. Но через что нам нужно будет пройти – осознать, каким образом мы можем полностью задействовать лучшие качества каждого. Это касается всех нас, в том числе Криса Миддлтона и Брука Лопеса. Знакомство облегчит этот процесс, но это в любом случае займет время», – сказал Лиллард.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Да сыграются нормально. Повезло Лилларду редкостно. Но Восток в этом сезоне опять будет очень конкурентным, хотя и Запад тоже преобразился из-за перетасовки. Лиллард может
вдохновиться переменами, так что скучно не будет ни ему, ни Яннису с его стилем прыгуна в высоту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий