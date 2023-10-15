Дэмиан Лиллард об адаптации: «Стиль Янниса дополняет мой, а мой – его. Все будет довольно просто»

Разыгрывающий « » в большом интервью Sportskeeda рассказал об адаптации к новой команде и организации.

«Все пройдет гладко, потому что я уже давно в лиге. Многое мне знакомо. Я играл с в течение девяти лет [в «Портленде»]. Многие вещи, которые мы нарабатываем, я делаю уже давно. Так что для меня все просто. Я знаю, где найти себя в игре команды. Понимаю, чего хотят партнеры. Знаю их любимые приемы, просто потому, что являюсь баскетбольным энтузиастом и смотрел очень много их матчей.

Стиль Янниса дополняет мой, а мой – его. Поэтому все будет довольно просто. Но через что нам нужно будет пройти – осознать, каким образом мы можем полностью задействовать лучшие качества каждого. Это касается всех нас, в том числе и . Знакомство облегчит этот процесс, но это в любом случае займет время», – сказал Лиллард.

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