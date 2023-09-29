«Портленд» попросил Лилларда пропустить 10 последних матчей сезона в надежде на высокий драфт-пик. «Блэйзерс» проиграли 9 из них и взяли Хендерсона под 3-м номером

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Скут Хендерсон Крис Хэйнс Баскетбол

Руководство «Портленда» попросило Дэмиана Лилларда пропустить концовку прошлого сезона, чтобы у команды были высокие шансы на получение ценного пика на драфте-2023.

Об этом пишет инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

«По информации источников, «Портленд» попросил Лилларда не участвовать в последних 10 играх регулярного чемпионата-2022/23, чтобы помочь команде повысить свои шансы в лотерее.

Ему было сказано, что чем выше будет драфт-пик, тем больше шансов использовать его для обмена на проверенного игрока-ветерана. Он неохотно согласился на это, сославшись на «травму икроножной мышцы», – говорится в материале B/R.

«Портленд» проиграл 9 из 10 последних матчей регулярки (единственная выигранная встреча – с «Миннесотой» – стала самой неожиданной победой в НБА за последние 30 лет). «Блэйзерс» выбирали третьими на драфте, усилившись разыгрывающим Скутом Хендерсоном.

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5 комментариев

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Nightyork97
Да, но 750к штрафа прилетело Далласу за танкинг, но не ПТБ. Так и живем.
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Марсель Объелся
Та победа над Миннесотой не забывается
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Tim Timson
ну кто знал что пик будет таким высоким?.. не взрывая состав у ПТБ был вполне на плей-офф, но и только).. что сделано то сделано , все поехали дальше
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Odissey ru
То они игорьков с травмами меняют, кстати никто не в курсе - чем закончилась жалоба от ГСВ прошлого сезона по Пэйтона? То сливают ради пика без наказания от лиги, обманывая легенду команды, и получают таки высокий пик в лотерее. Причем с первыми пиками они традиционно лузерят, то на драфте 1984 выбрали Сэма Боуи вместо Майкла Джордана, то Оден вместо Дюранта.... так что второй пик им наверно даже хорошо. А сколько их франчайзов поломались - Уолтон, Рой, Оден... Есть там какое то проклятие на франшизе похоже...
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vzi
Ответ Nightyork97
Да, но 750к штрафа прилетело Далласу за танкинг, но не ПТБ. Так и живем.
Потанкуем?
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