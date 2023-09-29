«Портленд» попросил Лилларда пропустить 10 последних матчей сезона в надежде на высокий драфт-пик. «Блэйзерс» проиграли 9 из них и взяли Хендерсона под 3-м номером
Руководство «Портленда» попросило Дэмиана Лилларда пропустить концовку прошлого сезона, чтобы у команды были высокие шансы на получение ценного пика на драфте-2023.
Об этом пишет инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
«По информации источников, «Портленд» попросил Лилларда не участвовать в последних 10 играх регулярного чемпионата-2022/23, чтобы помочь команде повысить свои шансы в лотерее.
Ему было сказано, что чем выше будет драфт-пик, тем больше шансов использовать его для обмена на проверенного игрока-ветерана. Он неохотно согласился на это, сославшись на «травму икроножной мышцы», – говорится в материале B/R.
«Портленд» проиграл 9 из 10 последних матчей регулярки (единственная выигранная встреча – с «Миннесотой» – стала самой неожиданной победой в НБА за последние 30 лет). «Блэйзерс» выбирали третьими на драфте, усилившись разыгрывающим Скутом Хендерсоном.
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