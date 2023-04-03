«Портленд» нанес «Миннесоте» самое неожиданное поражение в НБА за последние 30 лет

« » совершил самый большой апсет за последние 30 лет в , обыграв «Миннесоту» на выезде (107:105).

В воскресном матче «Трэйл Блэйзерс» нанесли неожиданное поражение «Тимбервулвз» без четырех игроков стартовой пятерки.

Защитник команды отметился 27 очками, 6 передачами и 6 подборами. Он стал первым новичком в истории организации, набравшим 25 очков в трех встречах кряду. Ему помогли форварды и Трентон Уотфорд, набравшие 19 и 15 очков соответственно.

Перед началом встречи гостям давали фору в 19,5 очков. В последний раз такое происходило в сезоне-1992/93, когда идущий с результатом 7-64 « » сенсационно обыграл «Сиэттл» Гэри Пэйтона и Шона Кемпа – 109:107.

«Каждый парень, вышедший сегодня на паркет, отдал всего себя, и это все, чего я хочу от наших ребят. Играть изо всех сил, играть бескорыстно, быть хорошими товарищами по команде и посмотреть, как все преобразится», – сказал главный тренер команды Чонси Биллапс на послематчевой пресс-конференции.

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