«Портленд» нанес «Миннесоте» самое неожиданное поражение в НБА за последние 30 лет

Теги Даллас Гэри Пэйтон Портленд Сиэтл НБА Шон Кемп Кевин Нокс Шэйдон Шарп Баскетбол

«Портленд» совершил самый большой апсет за последние 30 лет в НБА, обыграв «Миннесоту» на выезде (107:105).

В воскресном матче «Трэйл Блэйзерс» нанесли неожиданное поражение «Тимбервулвз» без четырех игроков стартовой пятерки.

Защитник команды Шэйдон Шарп отметился 27 очками, 6 передачами и 6 подборами. Он стал первым новичком в истории организации, набравшим 25 очков в трех встречах кряду. Ему помогли форварды Кевин Нокс и Трентон Уотфорд, набравшие 19 и 15 очков соответственно.

Перед началом встречи гостям давали фору в 19,5 очков. В последний раз такое происходило в сезоне-1992/93, когда идущий с результатом 7-64 «Даллас» сенсационно обыграл «Сиэттл» Гэри Пэйтона и Шона Кемпа – 109:107.

«Каждый парень, вышедший сегодня на паркет, отдал всего себя, и это все, чего я хочу от наших ребят. Играть изо всех сил, играть бескорыстно, быть хорошими товарищами по команде и посмотреть, как все преобразится», – сказал главный тренер команды Чонси Биллапс на послематчевой пресс-конференции.

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8 комментариев

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Дмитрий Кораблев
Лилларда зря они не обменяли - тупо еще год будут умирать в пустую.
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morgan23
Ответ Анатолий Ляповка
Наверняка всех этих героев посадят в запас, т.к. цель сейчас одна - приблизить Вембаньяму! А кто-то этому мешает.
Да там тогда выпускать некого будет. И так уже вся стартовая пятерка чилит
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Анатолий Ляповка
Наверняка всех этих героев посадят в запас, т.к. цель сейчас одна - приблизить Вембаньяму! А кто-то этому мешает.
+1
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gukmamop
это главная новость, серьёзно?
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Nightyork97
Представляю лицо ставочников. Зашел и поставил, а тут исход раз в 30 лет играет. Это необъяснимо, Миннесота даже с одним Эдвардсом обязана была обыгрывать 2 танкующий состав ПТБ. Портленду не нужны победы, ESPN давали 90+% на победу волков. 1.02 это сильно. https://youtu.be/T78h-_QylrA Хуже концовки не придумать. Болелам Миннесоты терпения
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RAMIK
Я смотрел 1 четверть матча. Потому что был уверен далее будет разгром. И каково было моё удивление когда я включил посмотреть на счёт за минуту до конца матча.
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Hitgoe Himgob
Дурацкая какая то формулировка
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Александр -
Матч смотрел, минька сама не своя была, может не настроились
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