Дэмиан Лиллард может сегодня дебютировать за «Бакс»: «Впереди новая глава, и я немного нервничаю»

Теги Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий Дэмиан Лиллард в большом интервью Sportskeeda поделился ожиданиями от предстоящего дебюта за «Милуоки».

Ожидается, что сегодня Лиллард и 2-кратный MVP Яннис Адетокумбо сыграют в гостевом предсезонном матче против «Лейкерс».

«Очевидно, что впереди новая глава, и я немного нервничаю по этому поводу. Но снова и снова повторяю, что все это произошло в нужный момент моей жизни и в нужный момент моей карьеры, когда я достаточно созрел для того, чтобы продолжать заниматься делом. Так оно и будет. Понимаю, что все еще идет процесс адаптации. Никто не собирается выходить сюда на предсезонке и показывать свой лучший баскетбол. Но я рад играть.

Это был процесс становления, потому что я не участвовал в командных тренировках все лето, так как не знал, в каком месте по итогу окажусь. Так что тренировочный лагерь для меня – это баскетбольная подготовка, чтобы я был легок на ногах, подготовка тела к подъемам и спадам и т.д. Просто рад играть. Не испытываю особого давления или стресса. Счастлив выйти на паркет и играть за эту организацию», – рассказал Лиллард.

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1 комментарий

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Agent Smith
Ждемс🏀
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