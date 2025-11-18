  • Спортс
Метта Сэндифорд-Артест предложил свою кандидатуру на пост генменеджера «Далласа»: «Мне кажется, я подхожу»

Метта Сэндифорд-Артест хочет помочь проблемному клубу НБА.

Экс-игрок НБА Метта Сэндифорд-Артест предложил свою кандидатуру на пост генерального менеджера «Далласа».

«Мне кажется, я подхожу на должность генерального менеджера «Далласа». Говорю так, потому что у меня огромный опыт. Мне 46 лет. Я уже семь лет работаю в женской баскетбольной команде второго дивизиона Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Кроме того, я занимаюсь предпринимательством, управляю бизнесом, что очень сложно.

А вот вести баскетбольный бизнес будет довольно легко. Управлять спортивным бизнесом на самом высоком уровне довольно просто, будь то президент или генеральный менеджер, человек, управляющий всеми операциями. Поэтому, думаю, им стоит обратить на меня внимание.

Летом я мог возглавить «Никс». Это почти случилось, но некоторые испугались. Некоторые отреагировали негативно. Люблю Нью-Йорк, но готов к любым вариантам», – рассказал чемпион НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
