Шакил О′Нил: «Перестал следить за MVP-гонкой после того, как меня кинули дважды»

Шакил О′Нил объяснил, что не так с борьбой за MVP в НБА.

Легендарный центровой Шакил О ′Нил не стал комментировать шансы Луки Дончича из «Лейкерс» на получение приза MVP сезона НБА .

«Перестал следить за MVP-гонкой после того, как меня кинули дважды на этом поле.

Мне хочется, чтобы они просто установили общенациональный критерий MVP. Это командный успех, личный успех, победы? Я до сих пор не понимаю», – заявил самый ценный игрок НБА 2000 года.

В 2001 году Шакил не получил MVP, набирая 28,7 очка и 12,7 подбора в среднем за игру в составе «Лейкерс ».