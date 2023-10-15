Дэмиан Лиллард: «Яннис каждый день приходит и делает свою работу. Я такой же, просто не распространяюсь об этом. Успокаивает, что парни, от которых зависит игра команды, занимаются делом»

Теги Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард объяснил, почему считает 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо идеальным партнером по команде, а также высоко оценил трудовую этику игроков коллектива из Висконсина.

«Желание становиться лучше. Когда мы познакомились с Яннисом, не было громких заявлений или попыток что-то доказать. Он делает свою работу. Приходит на площадку и начинает заниматься. Разминается, бросает, играет в «посте». Потом идет в тренажерный зал. Он выполняет все, что требуется. Это самый сильный признак того, кто серьезно относится к делу и действительно стремится к успеху и победам. Люди просто приходят и делают свою работу снова и снова. Даже когда уже надоело. Именно такая у него дисциплина. То же самое с Крисом Миддлтоном. Абсолютно каждый день. Его вообще не слышно, но он каждый день в зале.

Потому что я такой же. Не распространяюсь об этом. Они точно так же знают, что я пришел и отработал свои броски. Трехочковые после пик-н-роллов. Штрафные броски. Владение мячом. Завершение из-под кольца. А затем тренажерный зал.

Это успокаивает, потому что парни, от которых зависит моя игра и игра команды, занимаются делом. Это вдохновляет», – сказал Лиллард.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noke
"Не распространяюсь об этом." - распространился об этом Лиллард.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пузанков
Ответ мать Зетмира
Да, а Яннис прям распространяется... Пока что от Лилларда больше болтовни.
Как будто бы с Яннисом больше всяких видео как он занимается. С Лиллардом в основном новости про какой-нибудь рэп выходят (если оставить за скобками последние месяцы)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр
Вся остальная команда на тренировки не ходит?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий