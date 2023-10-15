Дэмиан Лиллард: «Яннис каждый день приходит и делает свою работу. Я такой же, просто не распространяюсь об этом. Успокаивает, что парни, от которых зависит игра команды, занимаются делом»
Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард объяснил, почему считает 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо идеальным партнером по команде, а также высоко оценил трудовую этику игроков коллектива из Висконсина.
«Желание становиться лучше. Когда мы познакомились с Яннисом, не было громких заявлений или попыток что-то доказать. Он делает свою работу. Приходит на площадку и начинает заниматься. Разминается, бросает, играет в «посте». Потом идет в тренажерный зал. Он выполняет все, что требуется. Это самый сильный признак того, кто серьезно относится к делу и действительно стремится к успеху и победам. Люди просто приходят и делают свою работу снова и снова. Даже когда уже надоело. Именно такая у него дисциплина. То же самое с Крисом Миддлтоном. Абсолютно каждый день. Его вообще не слышно, но он каждый день в зале.
Потому что я такой же. Не распространяюсь об этом. Они точно так же знают, что я пришел и отработал свои броски. Трехочковые после пик-н-роллов. Штрафные броски. Владение мячом. Завершение из-под кольца. А затем тренажерный зал.
Это успокаивает, потому что парни, от которых зависит моя игра и игра команды, занимаются делом. Это вдохновляет», – сказал Лиллард.
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