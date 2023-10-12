Бруно Кабокло и Дуэйн Бэйкон присоединятся к составу «Маккаби Раанана» в трехматчевом туре по США

Тяжелый форвард Брукно Кабокло и атакующий защитник присоединились к составу «Маккаби Раанана» в преддверии тура по США.

« » расторг контракт с Бэйконом прошлой весной. Защитник набирал в среднем 13,2 очка и 3,9 подбора при 43,2% реализации трехочковых в чемпионате Греции.

Кабокло после успешного выступления Бразилии на чемпионате мира-2023 принял решение отказаться от контрактных обязательств с итальянской «Венецией» и также попытается вернуться в .

«Маккаби Раанана» встретится с « », « » и «Миннесотой». В товарищеских матчах в прошлом году они уступили «Клипперс», «Оклахоме» и «Портленду».

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