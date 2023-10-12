Бруно Кабокло и Дуэйн Бэйкон присоединятся к составу «Маккаби Раанана» в трехматчевом туре по США
Тяжелый форвард Брукно Кабокло и атакующий защитник Дуэйн Бэйкон присоединились к составу «Маккаби Раанана» в преддверии тура по США.
«Панатинаикос» расторг контракт с Бэйконом прошлой весной. Защитник набирал в среднем 13,2 очка и 3,9 подбора при 43,2% реализации трехочковых в чемпионате Греции.
Кабокло после успешного выступления Бразилии на чемпионате мира-2023 принял решение отказаться от контрактных обязательств с итальянской «Венецией» и также попытается вернуться в НБА.
«Маккаби Раанана» встретится с «Бруклином», «Кливлендом» и «Миннесотой». В товарищеских матчах в прошлом году они уступили «Клипперс», «Оклахоме» и «Портленду».
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