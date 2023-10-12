Генеральный менеджер НБА: «Десмонд Бэйн в этом сезоне может стать игроком Матча всех звезд или войти в символическую сборную лиги»

По мнению генерального менеджера одного из клубов НБА, атакующий защитник « » Десмонд Бэйн совершит прорыв в предстоящем сезоне.

« в этом сезоне определенно может стать игроком Матча всех звезд или войти в символическую сборную лиги», – сказал функционер HoopsHype.

В прошлом сезоне 25-летний Бэйн набирал 21,5 очка, 5,0 подбора, 4,4 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.

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