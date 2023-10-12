Генеральный менеджер НБА: «Десмонд Бэйн в этом сезоне может стать игроком Матча всех звезд или войти в символическую сборную лиги»

Теги Мемфис НБА Десмонд Бэйн Баскетбол

По мнению генерального менеджера одного из клубов НБА, атакующий защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн совершит прорыв в предстоящем сезоне.

«Десмонд Бэйн в этом сезоне определенно может стать игроком Матча всех звезд или войти в символическую сборную лиги», – сказал функционер HoopsHype.

В прошлом сезоне 25-летний Бэйн набирал 21,5 очка, 5,0 подбора, 4,4 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.

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2 комментария

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Tim Timson
есть все шансы оправдать тот титул прогрессирующего, что ему отдал Джа. тащить Мемфис особо некому и прирост по очкам будет на 4-5 очков)
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Суперпупс
Ответ Tim Timson
есть все шансы оправдать тот титул прогрессирующего, что ему отдал Джа. тащить Мемфис особо некому и прирост по очкам будет на 4-5 очков)
тащить Мемфис есть кому. Мемфис это в первую очередь команда, что доказано было много раз, и когда Дэза не было, и когда Джарена не было, и Адамса, и Моранта, и Кларка — были проигрыши, но провалов не было.
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