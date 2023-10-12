Джа Морэнт поставил себе фоновую картинку Кевина Дюрэнта из мультфильма «Рапунцель»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт сменил фоновую картинку в соцсети на эпизод из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история», ставший знаменитым благодаря 2-кратному чемпиону НБА Кевину Дюрэнту.
Ранее Дюрэнта спрашивали, почему ему так понравился момент с героем Флинном Райдером из диснеевской адаптации.
«Потому что чувствую, что многие направили в мою сторону свои ножи, а я в ответ стою расслабленно с ухмылкой на лице», – сказал тогда Дюрэнт.
Морэнт был отстранен на 25 матчей нового сезона НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.
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Не только лишь все, как говорится
Так что, картинка к посылу совсем неверная у этих боллеров...
Или же все куда глубже, чем мы думаем и публично объяснял Дюрант?! Что на самом деле они очень переживают внутренне от этих нападок и только делают вид, что им пофиг?!