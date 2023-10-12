Джа Морэнт поставил себе фоновую картинку Кевина Дюрэнта из мультфильма «Рапунцель»

Разыгрывающий « » сменил фоновую картинку в соцсети на эпизод из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история», ставший знаменитым благодаря 2-кратному чемпиону НБА Кевину Дюрэнту.

Ранее Дюрэнта спрашивали, почему ему так понравился момент с героем Флинном Райдером из диснеевской адаптации.

«Потому что чувствую, что многие направили в мою сторону свои ножи, а я в ответ стою расслабленно с ухмылкой на лице», – сказал тогда Дюрэнт.

Морэнт был отстранен на 25 матчей нового сезона НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.

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