Джа Морэнт поставил себе фоновую картинку Кевина Дюрэнта из мультфильма «Рапунцель»

Теги Мемфис НБА Кевин Дюрэнт Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт сменил фоновую картинку в соцсети на эпизод из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история», ставший знаменитым благодаря 2-кратному чемпиону НБА Кевину Дюрэнту.

Ранее Дюрэнта спрашивали, почему ему так понравился момент с героем Флинном Райдером из диснеевской адаптации.

«Потому что чувствую, что многие направили в мою сторону свои ножи, а я в ответ стою расслабленно с ухмылкой на лице», – сказал тогда Дюрэнт.

Морэнт был отстранен на 25 матчей нового сезона НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.

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5 комментариев

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dafaka13
"фоновую картинку Кевина Дюрента из мультфильма Рапунцель"

Не только лишь все, как говорится
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Bankruptcy
К слову то, Флинну Райдеру в том моменте совсем не фиолетово было на эти ножи и обделался он знатно.
Так что, картинка к посылу совсем неверная у этих боллеров...
Или же все куда глубже, чем мы думаем и публично объяснял Дюрант?! Что на самом деле они очень переживают внутренне от этих нападок и только делают вид, что им пофиг?!
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+5
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Райли Карри
Блин, ну есть же лучше. Например, где на Джона Уика направлено множество пистолетов
+3
0
+3
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quznez
Ответ Райли Карри
Блин, ну есть же лучше. Например, где на Джона Уика направлено множество пистолетов
возможно и лучше, но там ПИСТОЛЕТЫ.
+2
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Локоть Артеста
Как настоящий гангста должен ставить на аву граффити Grove St 4 Life
0
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