Кеннет Лофтон явился в тренировочный лагерь «Мемфиса» на 10 кг тяжелее, чем был в прошлом сезоне, утверждает обозреватель Крис Вернон
Обозреватель «Мемфиса» Крис Вернон сообщает, что тяжелый форвард команды Кеннет Лофтон приехал в тренировочный лагерь на 10 килограммов тяжелее, чем был в прошлом году.
Журналист утверждает, что вес Лофтона сейчас составляет «более 300 фунтов», что равняется минимум 135 килограммам.
«Гриззлис» пока не опубликовали антропометрические данные баскетболистов в открытый доступ.
В прошлом сезоне вес Лофтона составлял 275 фунтов – 125 килограммов. Он стал лучшим новичком G-лиги.
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