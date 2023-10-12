Кеннет Лофтон явился в тренировочный лагерь «Мемфиса» на 10 кг тяжелее, чем был в прошлом сезоне, утверждает обозреватель Крис Вернон

Обозреватель « » Крис Вернон сообщает, что тяжелый форвард команды приехал в тренировочный лагерь на 10 килограммов тяжелее, чем был в прошлом году.

Журналист утверждает, что вес Лофтона сейчас составляет «более 300 фунтов», что равняется минимум 135 килограммам.

«Гриззлис» пока не опубликовали антропометрические данные баскетболистов в открытый доступ.

В прошлом сезоне вес Лофтона составлял 275 фунтов – 125 килограммов. Он стал лучшим новичком G-лиги.

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