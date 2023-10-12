Кеннет Лофтон явился в тренировочный лагерь «Мемфиса» на 10 кг тяжелее, чем был в прошлом сезоне, утверждает обозреватель Крис Вернон

Теги Мемфис НБА G-лига Кеннет Лофтон Баскетбол

Обозреватель «Мемфиса» Крис Вернон сообщает, что тяжелый форвард команды Кеннет Лофтон приехал в тренировочный лагерь на 10 килограммов тяжелее, чем был в прошлом году.

Журналист утверждает, что вес Лофтона сейчас составляет «более 300 фунтов», что равняется минимум 135 килограммам.

«Гриззлис» пока не опубликовали антропометрические данные баскетболистов в открытый доступ.

В прошлом сезоне вес Лофтона составлял 275 фунтов – 125 килограммов. Он стал лучшим новичком G-лиги.

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7 комментариев

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Daishi
Это уже сверхтяжелый форвард! С нетерпением жду встречу Мемфиса и Пеликанов, а это как раз матч открытия сезона для них.))
+11
0
+11
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banderos
Пулемёт для Моранта проносил
+4
0
+4
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ygcn5c2ty9
бойтесь ребята, он стал ещё больше…
+3
-1
+2
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Ковш Сосновый
Я думал он 215-см центр, а оказывается просто панда По
0
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Game Winner
Когда провел межсезонье у бабушки.
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Сади Самедов
Кадиллак
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Van
Ответ Daishi
Это уже сверхтяжелый форвард! С нетерпением жду встречу Мемфиса и Пеликанов, а это как раз матч открытия сезона для них.))
Конкурс на поедание ходдогов между Зайоном и Кеннетом нужен
0
0
0
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