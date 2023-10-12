Ожидается, что Маркус Смарт дебютирует за «Мемфис» уже в регулярном сезоне

Разыгрывающий « » не поможет своей команде в предсезонном матче против «Атланты», сообщает обозреватель Дрю Хилл со ссылкой на главного тренера .

Ожидается, что Смарт полностью восстановится к началу регулярного чемпионата. Он испытывает боли в области живота.

Защитник работает в тренажерном зале и на паркете, но не имеет разрешения на любые нагрузки.

Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты

Династия «Уорриорс» умерла?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА