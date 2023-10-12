Ожидается, что Маркус Смарт дебютирует за «Мемфис» уже в регулярном сезоне

Теги Мемфис НБА Маркус Смарт Тэйлор Дженкинс Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Маркус Смарт не поможет своей команде в предсезонном матче против «Атланты», сообщает обозреватель Дрю Хилл со ссылкой на главного тренера Тэйлора Дженкинса.

Ожидается, что Смарт полностью восстановится к началу регулярного чемпионата. Он испытывает боли в области живота.

Защитник работает в тренажерном зале и на паркете, но не имеет разрешения на любые нагрузки.

Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты

Династия «Уорриорс» умерла?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Drob003
Очень надеюсь на Мемфис. Смарт опытный, должен вписаться сходу в команду. В первых 25 матчах он определённо понадобится, ну а там и Джа подключится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий