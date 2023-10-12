Ожидается, что Маркус Смарт дебютирует за «Мемфис» уже в регулярном сезоне
Разыгрывающий «Мемфиса» Маркус Смарт не поможет своей команде в предсезонном матче против «Атланты», сообщает обозреватель Дрю Хилл со ссылкой на главного тренера Тэйлора Дженкинса.
Ожидается, что Смарт полностью восстановится к началу регулярного чемпионата. Он испытывает боли в области живота.
Защитник работает в тренажерном зале и на паркете, но не имеет разрешения на любые нагрузки.
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