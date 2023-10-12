Срок дисквалификации Джа Морэнта не будет сокращен. Его возвращение запланировано на 19 декабря в матче с «Пеликанс»
Срок дисквалификации звезды «Мемфиса» Джа Морэнта не будет сокращен, однако ожидается, что его отсутствие не превысит 25 игр, сообщили представители НБА The Athletic.
Это означает, что разыгрывающий, скорее всего, вернется на площадку 19 декабря в гостевой игре с «Новым Орлеаном».
Морэнт был отстранен на 25 матчей нового сезона НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.
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