Срок дисквалификации Джа Морэнта не будет сокращен. Его возвращение запланировано на 19 декабря в матче с «Пеликанс»

Срок дисквалификации звезды « » не будет сокращен, однако ожидается, что его отсутствие не превысит 25 игр, сообщили представители НБА The Athletic.

Это означает, что разыгрывающий, скорее всего, вернется на площадку 19 декабря в гостевой игре с «Новым Орлеаном».

Морэнт был отстранен на 25 матчей нового сезона НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.

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