Срок дисквалификации Джа Морэнта не будет сокращен. Его возвращение запланировано на 19 декабря в матче с «Пеликанс»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Срок дисквалификации звезды «Мемфиса» Джа Морэнта не будет сокращен, однако ожидается, что его отсутствие не превысит 25 игр, сообщили представители НБА The Athletic.

Это означает, что разыгрывающий, скорее всего, вернется на площадку 19 декабря в гостевой игре с «Новым Орлеаном».

Морэнт был отстранен на 25 матчей нового сезона НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.

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1 комментарий

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Ilovethisgame77
Он ещё 100 раз успеет накосячить, поэтому не факт на Пеликанов
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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