Иерусалимский «Хапоэль» раскритиковал ФИБА и Лигу чемпионов за «отсутствие сочувствия и солидарности» с Израилем
Во вторник ФИБА объявила о переносе матчей израильских клубов «Хапоэль Холон» и «Хапоэль Иерусалим» в Лиге чемпионов.
Турнир в своем заявлении не стал публично обсуждать действия ХАМАС, отметив, что решение о переносе принято по соображениям безопасности.
Клуб из Иерусалима опубликовал ответное заявление, в котором призвал организацию выразить поддержку Израилю.
«Лига чемпионов объявила о переносе матчей израильских клубов. Хотя мы ценим это решение, мы также хотим выразить наше глубокое разочарование по поводу отсутствия чуткости, сочувствия и солидарности в заявлении Лиги чемпионов.
Мы, граждане Израиля, включая болельщиков, игроков и персонал «Хапоэля», в настоящее время находимся в состоянии войны в нашей стране, войны, которая была нам навязана.
Мы ожидаем, что Лига чемпионов и контролирующая ее ФИБА публично поддержат Израиль в это трудное время.
Для народа Израиля профессиональный спорт на данный момент является наименее важным вопросом. Ожидаем большего от спортивных организаций, с которыми мы и другие израильские клубы сотрудничаем», – говорится в сообщении «Хапоэля».
Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты
Наверное этому миру нужно ещё больше однобоких заявлений от международных организаций, тогда сразу всем станет спокойнее