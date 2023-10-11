Иерусалимский «Хапоэль» раскритиковал ФИБА и Лигу чемпионов за «отсутствие сочувствия и солидарности» с Израилем

Теги происшествия ФИБА Хапоэль Иерусалим Хапоэль Холон Политика Лига чемпионов Баскетбол

Во вторник ФИБА объявила о переносе матчей израильских клубов «Хапоэль Холон» и «Хапоэль Иерусалим» в Лиге чемпионов.

Турнир в своем заявлении не стал публично обсуждать действия ХАМАС, отметив, что решение о переносе принято по соображениям безопасности. 

Клуб из Иерусалима опубликовал ответное заявление, в котором призвал организацию выразить поддержку Израилю.

«Лига чемпионов объявила о переносе матчей израильских клубов. Хотя мы ценим это решение, мы также хотим выразить наше глубокое разочарование по поводу отсутствия чуткости, сочувствия и солидарности в заявлении Лиги чемпионов.

Мы, граждане Израиля, включая болельщиков, игроков и персонал «Хапоэля», в настоящее время находимся в состоянии войны в нашей стране, войны, которая была нам навязана.

Мы ожидаем, что Лига чемпионов и контролирующая ее ФИБА публично поддержат Израиль в это трудное время.

Для народа Израиля профессиональный спорт на данный момент является наименее важным вопросом. Ожидаем большего от спортивных организаций, с которыми мы и другие израильские клубы сотрудничаем», – говорится в сообщении «Хапоэля».

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4 комментария

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Антон Киселёв
Какая подлость и безрассудность от ФИБА... Придерживаться нейтралитета в то время, как и те, и другие обвиняют друг друга в ужасных преступлениях и со всех сторон публикуется огромное количество фейков...
Наверное этому миру нужно ещё больше однобоких заявлений от международных организаций, тогда сразу всем станет спокойнее
+3
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Mohnatiy
"Ишь, какой важный курица!"
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Александр Сачков
А что должна была сделать ФИБА? Всем составом пойти на фронт?
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