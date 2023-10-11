Во вторник ФИБА объявила о переносе матчей израильских клубов « » и « » в чемпионов.

Турнир в своем заявлении не стал публично обсуждать действия ХАМАС, отметив, что решение о переносе принято по соображениям безопасности.

Клуб из Иерусалима опубликовал ответное заявление, в котором призвал организацию выразить поддержку Израилю.

«Лига чемпионов объявила о переносе матчей израильских клубов. Хотя мы ценим это решение, мы также хотим выразить наше глубокое разочарование по поводу отсутствия чуткости, сочувствия и солидарности в заявлении Лиги чемпионов.

Мы, граждане Израиля, включая болельщиков, игроков и персонал «Хапоэля», в настоящее время находимся в состоянии войны в нашей стране, войны, которая была нам навязана.

Мы ожидаем, что Лига чемпионов и контролирующая ее публично поддержат Израиль в это трудное время.

Для народа Израиля профессиональный спорт на данный момент является наименее важным вопросом. Ожидаем большего от спортивных организаций, с которыми мы и другие израильские клубы сотрудничаем», – говорится в сообщении «Хапоэля».

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