Андрей Кириленко: «Как только политическая напряженность спадет, Россия максимально быстро вернется на международную арену»

Теги сборная России сборная России жен ФИБА РФБ Андрей Кириленко Политика Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко ожидает, что сборные России по баскетболу максимально быстро вернутся на международную арену, как только спадет политическая напряженность в мире. 

«У нас с Международной федерацией баскетбола великолепные отношения. В субботу меня переизбрали в центральный комитет центрального бюро ФИБА.

Как только политическая напряженность спадет, мы максимально быстро вернемся на международную арену», – сказал Кириленко.

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6 комментариев

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Ryan T.
Если следующей весной государь усядется на свой очередной .......дцатый срок (а он усядется) - то НИЧЕГО не поменяется.
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sboku
"политическая напряженность" - какой изящный эвфемизм!
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RayAllen20
Такое десятилетиями не забудется
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Биомеханоид
Да неужели
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Gonzo754
Как завуалировал, прям политик
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