Андрей Кириленко: «Как только политическая напряженность спадет, Россия максимально быстро вернется на международную арену»

Президент РФБ Андрей Кириленко ожидает, что сборные России по баскетболу максимально быстро вернутся на международную арену, как только спадет политическая напряженность в мире.

«У нас с Международной федерацией баскетбола великолепные отношения. В субботу меня переизбрали в центральный комитет центрального бюро .

Как только политическая напряженность спадет, мы максимально быстро вернемся на международную арену», – сказал Кириленко.

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