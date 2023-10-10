Лига чемпионов перенесла два матча с участием израильских клубов

Теги происшествия Хапоэль Иерусалим чемпионат Израиля Хапоэль Холон Телеком Бенфика Лига чемпионов календарь Баскетбол

Лига чемпионов во вторник объявила, что ввиду текущей ситуации с безопасностью в Израиле принято решение перенести два матча первой недели регулярного чемпионата, в которых участвуют израильские клубы.

Решение было принято после консультаций с заинтересованными клубами, ФИБА-Европа и Федерацией баскетбола Израиля.

Встреча «Хапоэль Иерусалим» – «Бенфика», которая изначально была запланирована на вторник, 17 октября, и игра «Телеком» – «Хапоэль Холон», первоначально запланированная на среду, 18 октября, будут перенесены на более поздний срок.

Династия «Уорриорс» умерла?

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
А матч в Германии мог получится "горячим", учитывая количество мусульман в Германии...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий