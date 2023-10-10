Лига чемпионов перенесла два матча с участием израильских клубов

чемпионов во вторник объявила, что ввиду текущей ситуации с безопасностью в Израиле принято решение перенести два матча первой недели регулярного чемпионата, в которых участвуют израильские клубы.

Решение было принято после консультаций с заинтересованными клубами, ФИБА-Европа и Федерацией баскетбола Израиля.

Встреча « » – « », которая изначально была запланирована на вторник, 17 октября, и игра « » – « », первоначально запланированная на среду, 18 октября, будут перенесены на более поздний срок.

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