Лига чемпионов перенесла два матча с участием израильских клубов
Лига чемпионов во вторник объявила, что ввиду текущей ситуации с безопасностью в Израиле принято решение перенести два матча первой недели регулярного чемпионата, в которых участвуют израильские клубы.
Решение было принято после консультаций с заинтересованными клубами, ФИБА-Европа и Федерацией баскетбола Израиля.
Встреча «Хапоэль Иерусалим» – «Бенфика», которая изначально была запланирована на вторник, 17 октября, и игра «Телеком» – «Хапоэль Холон», первоначально запланированная на среду, 18 октября, будут перенесены на более поздний срок.
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