Шесть команд чемпионата Европы U18 заразились вирусом

официально заявила, что у ряда игроков и членов делегаций из шести сборных, участвующих в юниорском чемпионате Европы U18, проявляются симптомы вирусной инфекции. Это команды Литвы, Финляндии, Греции, Испании, Турции и Словении.

Точная причина болезни и диагноз пока не установлены. Все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей команд и местных органов здравоохранения.

Изменения в календарь турнира не вносились.

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