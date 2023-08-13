Морис Ндур стал игроком иерусалимского «Хапоэля»

Теги переходы Хапоэль Иерусалим чемпионат Израиля Морис Ндур Лига чемпионов Баскетбол

«Хапоэль Иерусалим» объявил о подписании контракта с бывшим тяжелым форвардом УНИКСа Морисом Ндуром (31 год, 206 см).

В прошлом сезоне 31-летний сенегальский форвард играл за японскую команду «Нагоя Даймонд», набирая в среднем 10,3 очка и 5,8 подбора за матч.

Также он выступал в составе «Нью-Йорка» в сезоне-2016/17 и играл в Европе за «Реал», «Валенсию», УНИКС, «Ритас» и «Галатасарай».

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

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