Профсоюз игроков НБА протестует против того, что «Орландо» пожертвовал деньги на кампанию республиканца Рона Десантиса

Профсоюз игроков НБА в четверг заявил, что пожертвование в размере 50 тысяч долларов, сделанное « » в поддержку президентской кампании губернатора Флориды Рона Десантиса, «вызвало тревогу, учитывая недавние комментарии и политику его бенефициара».

«Руководители, игроки и персонал НБА имеют право выражать свои личные политические взгляды, в том числе посредством пожертвований и заявлений. Однако, если взносы делаются от имени всей команды, и при этом используются деньги, заработанные трудом ее сотрудников, руководители команд обязаны учитывать различные ценности и точки зрения персонала и баскетболистов.

Пожертвование «Мэджик» не означает, что игроки поддерживают получателя денег», – говорится в официальном заявлении NBPA.

Заявление было сделано после того, как Десантис выступил в поддержку нового стандарта афроамериканской истории Флориды, в котором говорится, что некоторые чернокожие извлекли выгоду из рабства.

О пожертвовании «Орландо» в пользу Десантиса стало известно из недавно опубликованных федеральных документов. Директор по связям с общественностью клуба Джоэл Гласс в своем заявлении отметил, что оно было сделано 19 мая, то есть за несколько дней до того, как Десантис выдвинул свою кандидатуру в президенты.

Пожертвование вызвало недовольство форварда «Нового Орлеана» Лэрри Нэнса-младшего в социальных сетях.

«Итак, «Орландо», у которого большинство черных игроков, черный главный тренер и черный генеральный менеджер, решает, что это хорошая идея поддержать человека, утверждающего, что рабство приносит личные выгоды порабощенным?» – написал Нэнс.

Семья Девос владеет «Мэджик» с 1991 года и долгое время имела большое влияние в республиканских кругах. Бетси Девос занимала пост министра образования при бывшем президенте-республиканце Дональде Трампе.

«Управляющие командами принимают собственные решения о своих политических взносах. Мы уважаем право членов семьи НБА выражать свои политические взгляды», – говорится в заявлении .

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны