Профсоюз игроков НБА протестует против того, что «Орландо» пожертвовал деньги на кампанию республиканца Рона Десантиса

Теги происшествия Новый Орлеан Орландо НБА Политика Лэрри Нэнс-младший Баскетбол

Профсоюз игроков НБА в четверг заявил, что пожертвование в размере 50 тысяч долларов, сделанное «Орландо» в поддержку президентской кампании губернатора Флориды Рона Десантиса, «вызвало тревогу, учитывая недавние комментарии и политику его бенефициара».

«Руководители, игроки и персонал НБА имеют право выражать свои личные политические взгляды, в том числе посредством пожертвований и заявлений. Однако, если взносы делаются от имени всей команды, и при этом используются деньги, заработанные трудом ее сотрудников, руководители команд обязаны учитывать различные ценности и точки зрения персонала и баскетболистов.

Пожертвование «Мэджик» не означает, что игроки поддерживают получателя денег», – говорится в официальном заявлении NBPA. 

Заявление было сделано после того, как Десантис выступил в поддержку нового стандарта афроамериканской истории Флориды, в котором говорится, что некоторые чернокожие извлекли выгоду из рабства.

О пожертвовании «Орландо» в пользу Десантиса стало известно из недавно опубликованных федеральных документов. Директор по связям с общественностью клуба Джоэл Гласс в своем заявлении отметил, что оно было сделано 19 мая, то есть за несколько дней до того, как Десантис выдвинул свою кандидатуру в президенты.

Пожертвование вызвало недовольство форварда «Нового Орлеана» Лэрри Нэнса-младшего в социальных сетях.

«Итак, «Орландо», у которого большинство черных игроков, черный главный тренер и черный генеральный менеджер, решает, что это хорошая идея поддержать человека, утверждающего, что рабство приносит личные выгоды порабощенным?» – написал Нэнс.

Семья Девос владеет «Мэджик» с 1991 года и долгое время имела большое влияние в республиканских кругах. Бетси Девос занимала пост министра образования при бывшем президенте-республиканце Дональде Трампе.

«Управляющие командами принимают собственные решения о своих политических взносах. Мы уважаем право членов семьи НБА выражать свои политические взгляды», – говорится в заявлении НБА.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий