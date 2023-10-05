Йонас Валанчюнас о травме Трея Мерфи: «Заберу его броски. Буду совершать по 12 трехочковых за матч»
Центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас объяснил, кто возьмет на себя броски из-за дуги после вылета форварда Трея Мерфи.
Журналист спросил, готов ли литовец взять на себя больше попыток дальних бросков.
«Я заберу его броски. Буду совершать по 12 трехочковых за матч», – рассказал Валанчюнас, смеясь.
Мерфи перенес операцию после травмы мениска и вернется на паркет не раньше декабря. В прошлом сезоне он совершал в среднем за игру 6,3 броска из-за дуги.
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