Йонас Валанчюнас о травме Трея Мерфи: «Заберу его броски. Буду совершать по 12 трехочковых за матч»

Теги Новый Орлеан НБА Йонас Валанчюнас Трей Мерфи Баскетбол

Центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас объяснил, кто возьмет на себя броски из-за дуги после вылета форварда Трея Мерфи.

Журналист спросил, готов ли литовец взять на себя больше попыток дальних бросков.

«Я заберу его броски. Буду совершать по 12 трехочковых за матч», – рассказал Валанчюнас, смеясь.

Мерфи перенес операцию после травмы мениска и вернется на паркет не раньше декабря. В прошлом сезоне он совершал в среднем за игру 6,3 броска из-за дуги.

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1 комментарий

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Идущий к реке
Зайон заберет его порцию на командных ужинах?)
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