Йонас Валанчюнас о травме Трея Мерфи: «Заберу его броски. Буду совершать по 12 трехочковых за матч»

Центровой «Нового Орлеана» объяснил, кто возьмет на себя броски из-за дуги после вылета форварда .

Журналист спросил, готов ли литовец взять на себя больше попыток дальних бросков.

«Я заберу его броски. Буду совершать по 12 трехочковых за матч», – рассказал Валанчюнас, смеясь.

Мерфи перенес операцию после травмы мениска и вернется на паркет не раньше декабря. В прошлом сезоне он совершал в среднем за игру 6,3 броска из-за дуги.

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