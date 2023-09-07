Йонас Валанчюнас набрал 24 очка и сделал 12 подборов в победном матче со Словенией

Теги сборная Литвы сборная Словении видео Йонас Валанчюнас Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Литвы одержала победу над командой Словении (100:84) в рамках матчей за 5-8 места чемпионата мира-2023.

Лучшим в составе литовской сборной стал центровой «Пеликанс» Йонас Валанчюнас, который набрал 24 очка (8 из 15 с игры, 8 из 8 с линии штрафных), сделал 12 подборов, перехват и блок-шот. Игнас Браздейкис добавил 15 очков, Миндаугас Кузминскас и Дейвидас Сирвидис – по 14.

Лидер словенцев Лука Дончич отметился 29 очками (7 из 21 с игры, 4 из 13 из-за дуги, 11 из 16 с линии штрафных), 6 подборами, 2 передачами, 3 перехватами и блок-шотом.

В субботу Литва сыграет с Латвией за 5-е место ЧМ-2023, Словения встретится с Италия в матче за 7-е место.

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1 комментарий

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jabbar
Лука мне друг, но истина дороже.
Нельзя играть с такой плаксивой рожей.
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