Йонас Валанчюнас набрал 24 очка и сделал 12 подборов в победном матче со Словенией
Сборная Литвы одержала победу над командой Словении (100:84) в рамках матчей за 5-8 места чемпионата мира-2023.
Лучшим в составе литовской сборной стал центровой «Пеликанс» Йонас Валанчюнас, который набрал 24 очка (8 из 15 с игры, 8 из 8 с линии штрафных), сделал 12 подборов, перехват и блок-шот. Игнас Браздейкис добавил 15 очков, Миндаугас Кузминскас и Дейвидас Сирвидис – по 14.
Лидер словенцев Лука Дончич отметился 29 очками (7 из 21 с игры, 4 из 13 из-за дуги, 11 из 16 с линии штрафных), 6 подборами, 2 передачами, 3 перехватами и блок-шотом.
В субботу Литва сыграет с Латвией за 5-е место ЧМ-2023, Словения встретится с Италия в матче за 7-е место.
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