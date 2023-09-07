У Трея Мерфи точно есть «небольшой разрыв» мениска. Игроку предстоит дополнительное обследование

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился новой информацией о состоянии атакующего защитника «Нового Орлеана» , который на тренировке 5 сентября травмировал мениск.

«Конечно, есть серьезные опасения.

Мне сказали, что есть, по крайней мере, небольшой разрыв мениска, и теперь ему предстоит пройти дальнейшее обследование, чтобы понять, что будет лучшим выходом из положения. Если делать полное восстановление мениска, то это займет не менее нескольких месяцев.



Возможен также сценарий, при котором мениск удалят, и Мерфи сможет вернуться гораздо раньше – возможно, к началу сезона», – сказал Воджнаровски в эфире NBA Today.

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