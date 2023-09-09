Йонас Валанчюнас: «Буду играть за сборную Литвы до тех пор, пока позволяет тело и я нужен команде»

Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас после поражения от Латвии в матче за 5-е место ЧМ-2023 заявил, что намерен продолжить выступать за национальную команду.

«Я горжусь тем, что играю за свою страну.

Это то, что я могу дать своей стране. Так я могу прославить свою страну. Я буду продолжать играть за национальную сборную до тех пор, пока позволяет тело и я нужен команде», – сказал 31-летний игрок.

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