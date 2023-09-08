Трей Мерфи перенес операцию на колене. Игрок «Пеликанс» в строй через 10-12 недель

Теги травмы Новый Орлеан НБА Трей Мерфи Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Трей Мерфи, который 5 сентября на тренировке травмировал мениск, перенес успешную операцию.

Как ожидается, Мерфи возобновит баскетбольную активность через 10-12 недель.

В прошлом сезоне 23-летний Мерфи провел 80 матчей в НБА, набирая в среднем 14,6 очка, 3,6 подбора, 1,4 передачи и 1,1 перехвата.

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1 комментарий

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Marsel Bannerpilot
в лучшем случае в декабре увидим, жаль. здоровья
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