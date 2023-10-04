Тайрон Лю: «Кавай и Джордж доверяют мне»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю считает, что может вносить любые изменения в состав.

У Лю спросили, как он собирается использовать звезд команды Кавая Ленарда и Пола Джорджа в новом сезоне.

«О чем бы я не попросил, они сделают это. Кавай и Джордж доверяют мне. Мне кажется, я заслужил их доверие в последние пару лет. Так что мы можем делать все, что считаем лучшим решение для команды», – заявил Лю.

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют

«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Охотницы на игроков давно стали частью НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пузанков
А как можно использовать звёзд? Со скамейки что ли выпускать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий