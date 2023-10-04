Тайрон Лю: «Кавай и Джордж доверяют мне»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю считает, что может вносить любые изменения в состав.
У Лю спросили, как он собирается использовать звезд команды Кавая Ленарда и Пола Джорджа в новом сезоне.
«О чем бы я не попросил, они сделают это. Кавай и Джордж доверяют мне. Мне кажется, я заслужил их доверие в последние пару лет. Так что мы можем делать все, что считаем лучшим решение для команды», – заявил Лю.
Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют
«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Охотницы на игроков давно стали частью НБА
1 комментарий