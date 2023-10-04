Главный тренер « » считает, что может вносить любые изменения в состав.

У Лю спросили, как он собирается использовать звезд команды и в новом сезоне.

«О чем бы я не попросил, они сделают это. Кавай и Джордж доверяют мне. Мне кажется, я заслужил их доверие в последние пару лет. Так что мы можем делать все, что считаем лучшим решение для команды», – заявил Лю.

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