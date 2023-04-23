Кендрик Перкинс: «На месте руководства я бы дал Ленарду и Джорджу еще один год. За четыре сезона они ничего не добились»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что руководству «Клипперс» стоит задуматься об обмене лидеров команды Кавая Ленарда и Пола Джорджа. Оба баскетболиста восстанавливаются от полученных повреждений и не могут помочь своей команде в матчах первого раунда плей-офф.
«Позвольте мне сказать следующее о «Клипперс». На месте Стива Балмера и Лоуренса Фрэнка я бы дал Каваю Ленарду и Полу Джорджу один год, еще один год, прежде чем решу все разрушить. Это уже начинает становиться смешным.
Не говорю, что кто-то симулирует травму и все такое. Но они проводят уже четвертый сезон вместе и ничего не добились! Ноль. И это несправедливо по отношению к Таю Лю!» – сказал Перкинс в эфире NBA Today.
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— Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо.
— Большое спасибо!
— Ну, что ж... Если вы больше ничего не хотите...
— А разве ещё что-нибудь есть?!
И они посидели ещё немножко. Потом ещё немного. А потом еще немного. И ещё немного.
Пока, увы, совсем ничего не осталось.
Оставлять - нет гарантии, что что-то поменяется.
Отпускать обоих - почти равно уходу в перестройку.
Какая-то безвыходная ситуация у парусников