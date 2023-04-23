Кендрик Перкинс: «На месте руководства я бы дал Ленарду и Джорджу еще один год. За четыре сезона они ничего не добились»

Теги Кендрик Перкинс Тайрон Лю Клипперс НБА НБА плей-офф Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что руководству «Клипперс» стоит задуматься об обмене лидеров команды Кавая Ленарда и Пола Джорджа. Оба баскетболиста восстанавливаются от полученных повреждений и не могут помочь своей команде в матчах первого раунда плей-офф.

«Позвольте мне сказать следующее о «Клипперс». На месте Стива Балмера и Лоуренса Фрэнка я бы дал Каваю Ленарду и Полу Джорджу один год, еще один год, прежде чем решу все разрушить. Это уже начинает становиться смешным.

Не говорю, что кто-то симулирует травму и все такое. Но они проводят уже четвертый сезон вместе и ничего не добились! Ноль. И это несправедливо по отношению к Таю Лю!» – сказал Перкинс в эфире NBA Today.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
— Уже уходите?
— Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо.
— Большое спасибо!
— Ну, что ж... Если вы больше ничего не хотите...
— А разве ещё что-нибудь есть?!

И они посидели ещё немножко. Потом ещё немного. А потом еще немного. И ещё немного.
Пока, увы, совсем ничего не осталось.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Зиновьев
Да сложно чего-то добиться серьëзного, когда то один, то другой, то оба с травмами сидят. А что делать с этим - непонятно.
Оставлять - нет гарантии, что что-то поменяется.
Отпускать обоих - почти равно уходу в перестройку.
Какая-то безвыходная ситуация у парусников
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Друг Писателя
Ответ Алексей Зиновьев
Да сложно чего-то добиться серьëзного, когда то один, то другой, то оба с травмами сидят. А что делать с этим - непонятно. Оставлять - нет гарантии, что что-то поменяется. Отпускать обоих - почти равно уходу в перестройку. Какая-то безвыходная ситуация у парусников
И многое не получишь за них. ГМ-ы тоже не дураки, будут давить на риски при обмене.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Никитин
да Балмеру по барабану в общем-то, ему и так и так сойдёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Кавай хоть титулы взял и как красиво! А Полу Джорджу с этим не повезло, но зато у него высоко оплачиваемая профессия, которая называется "хороший человек" 🏀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий