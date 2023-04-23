Кендрик Перкинс: «На месте руководства я бы дал Ленарду и Джорджу еще один год. За четыре сезона они ничего не добились»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что руководству «Клипперс» стоит задуматься об обмене лидеров команды и . Оба баскетболиста восстанавливаются от полученных повреждений и не могут помочь своей команде в матчах первого раунда плей-офф.

«Позвольте мне сказать следующее о « ». На месте Стива Балмера и Лоуренса Фрэнка я бы дал Каваю Ленарду и Полу Джорджу один год, еще один год, прежде чем решу все разрушить. Это уже начинает становиться смешным.

Не говорю, что кто-то симулирует травму и все такое. Но они проводят уже четвертый сезон вместе и ничего не добились! Ноль. И это несправедливо по отношению к Таю Лю!» – сказал Перкинс в эфире NBA Today.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров