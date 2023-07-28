Тайрон Лю: «Сказал Каваю Ленарду и Полу Джорджу серьезно отнестись к регулярному чемпионату»

Главный тренер «Клипперс» на подкасте «All The Smoke» Мэтта Барнса и Стивена Джексона дал понять, что он и звезды его команды и настроены серьезно подойти к предстоящем регулярному чемпионату.

«Единственное, что я сказал Каваю и Джорджу этим летом – мы должны по-другому относиться к регулярному чемпионату. Давайте относиться к нему серьезно.

Давайте не будем дожидаться плей-офф, потому что это важно — с кем вы будете играть, важно иметь преимущество домашней площадки и не биться в последних 10 матчах сезона за возможность не играть в плей-ин. Можно получить время на отдых и спокойно готовиться к плей-офф.

Кавай и Джордж тоже это понимают», – сказал Лю.

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