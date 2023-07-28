Тайрон Лю: «Сказал Каваю Ленарду и Полу Джорджу серьезно отнестись к регулярному чемпионату»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю на подкасте «All The Smoke» Мэтта Барнса и Стивена Джексона дал понять, что он и звезды его команды Пол Джордж и Кавай Ленард настроены серьезно подойти к предстоящем регулярному чемпионату.

«Единственное, что я сказал Каваю и Джорджу этим летом – мы должны по-другому относиться к регулярному чемпионату. Давайте относиться к нему серьезно.

Давайте не будем дожидаться плей-офф, потому что это важно — с кем вы будете играть, важно иметь преимущество домашней площадки и не биться в последних 10 матчах сезона за возможность не играть в плей-ин. Можно получить время на отдых и спокойно готовиться к плей-офф.

Кавай и Джордж тоже это понимают», – сказал Лю.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

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14 комментариев

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Максим Макеев
не смешите мои колени ответили сие двое
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Дмитрий Сологубов
Пол, Ленард - быстро к директору!
-Так, мальчики.Чтобы больше я такого не видел!Мне нужно серьёзное отношение.Иначе вызову родителей!
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Максим Максимов
А что , так можно было?
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RUSSWEST
Душой мы всё понимаем, но телом... ответили ребята
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Костя Кот
если они серьезно отнесуться к регулярке, то в плове уже играть не смогут
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Epicman
в ответ Кавай и Полужорж посоветовали Лю отнестись серьезно к поиску нового места работы)
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Евгений Денисов
колени вышли из чата
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ironboy
Жаль, что так и не удалось этим парням поиграть вместе в полную силу.
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Андрей Габдрахманов
По потенциалу лучший пара звёзд среди всех команд ) но к сожалению вообще ничего не добились .. при том что менеджер у них работает намного лучше чем у Лал ... Состав Лак формируют отличный год за годом .
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khali
Ну все, всех разорвут, а то раньше не просили
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petetheanswer
До этого всегда несерьёзно было!:)
Ну теперь-то точно чемпионства не избежать!
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Сергей Пузанков
решили что-то новое попробовать. Ну если по 30 матчей пропускать, тот тут и серьёзный настрой не поможет
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Mr.BadGuy
Кавай от этого только быстрее сломается. А ПЖ так и надо. Мог бы уже 5 лет пылить в ЛАЛ с Леброном, из них 4 с Дэвисом. Имел бы 2-3 гайки и народную любовь в ЛА. Вместо этого устроил пафосное переподписание в ОКС и еще сериальчик трехсерийный замутил. Ну молодец, выбрал свой путь.
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quznez
Ответ Дмитрий Сологубов
Пол, Ленард - быстро к директору! -Так, мальчики.Чтобы больше я такого не видел!Мне нужно серьёзное отношение.Иначе вызову родителей!
Кавай смеётся смехом Кавая и, протягивает директору тарелочку. Вперёд, я хочу это увидеть.
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