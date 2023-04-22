Тайрон Лю: «Уэстбрук дает нам веру в то, что можем обыграть «Финикс» без Кавая и Джорджа»

Теги Тайрон Лю Клипперс Финикс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассказал о важной роли, которую стал играть после потери травмированных Кавая Ленарда и Пола Джорджа разыгрывающий Расселл Уэстбрук.

«Это что-то феноменальное. Уэстбрук дает нам веру в то, что можем обыграть «Финикс» без Кавая и Джорджа. А еще он проделывает важную работу с нашими молодыми ребятами, вселяя в них уверенность. Он показывает на собственном примере, но и разговаривает с парнями тоже.

Расс защищается против Дюрэнта, против Букера, блокирует их броски, борется за подбор, выкладывается в каждом матче. Нам нужна эта энергия. Он дает молодым парням веру в то, что мы способны победить», – заявил Лю.

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22 комментария

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Alexandr Sabo
Тайрон молодчик, поддержал Рассела, а про себя подумал: все, это п_ц, пойду покупать снасти
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Misson
С Каваем и Джорджем и с таким Уэстбруком Клиппера могли далеко заплыть. Но когда они в плей-офф были здоровы хотя бы 3 игры подряд?
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Samostoyatelno
А Лю сам не хочет помочь? Последние 2 игры Зубац абсолютно мёртвый, а в последней было вообще нечто. За первую половину Уэстбрук допустил из-за него три потери, т.к. тот принимал мяч разными частями тела, а в 3 четверти Расс в падении делает передачу Зубацу, тот под опекай делает пробежку, а в ответной атаке через него летит 3-х очковый. Ну и 0 - это столько очков, набрал Батюм за последние 2 игры.
+13
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ZhunusOFF
Ответ Alexandr Sabo
Тайрон молодчик, поддержал Рассела, а про себя подумал: все, это п_ц, пойду покупать снасти
Снасти для Расти
+12
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Данил Ильинский
Ответ Misson
С Каваем и Джорджем и с таким Уэстбруком Клиппера могли далеко заплыть. Но когда они в плей-офф были здоровы хотя бы 3 игры подряд?
В первом раунде против Далласа. Там и Кавай, и Джордж были во всеоружии
+7
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sanya_xl
Без Жорика то еще был шанс, без Кавая уже нереально.
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xamer 9
Ответ Lokomotiv__1992
Рассел неплохой парень ) но как игрок довольно не стабильный .. а это плохо для НБа. Не зря он так не где и не прижился и ничего не выиграл .. интересно предложат ли хороший контракт Лак такоому игроку ? Метнору) да нет конечно...
Конечно предложат. Рассел уже перестроился в ЛАЛ на резервную опцию, поэтому с его набором навыков он нужен им точно. Если речь не о максималке, то 40/3 ему предложит половина лиги. Другой вопрос, что Рассел живет в ЛА и хорошо себя там чувствует, поэтому он точно согласится на те же 40/3 от ЛАК, даже если ему из Шарлотт или Вашингтона придёт оффер на 50/3.
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Tydeus
Ответ boller_73
Пора им уходить в перестройку. Пока есть возможность хоть что то получить за Кавая и Джорджа попрощаться с ними
А смысл какой без своих пиков? Есть ресурс играть в ПО даже без Кавая и Джорджа, а с ними потолок неясен.
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Данил Ильинский
Ответ Misson
В позапрошлом плей-офф? Тогда когда до финала конференции дошли? Было. Но дайте угадаю, кто первый потом сломался? Кавай?
ну, да. Все верно. Он вроде еще серию с Ютой до 2-2 довел и потом на две оставшиеся игры и уже до конца вылетел. А еще был ковидный сезон, когда они два раунда были здорово и никто из их пары не вылетел
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Олененок Бэмби
Ответ Misson
С Каваем и Джорджем и с таким Уэстбруком Клиппера могли далеко заплыть. Но когда они в плей-офф были здоровы хотя бы 3 игры подряд?
Эта композиция уже лет 5 в чартах, друг друга меня в ЛА. Конкурирует с если б не травма Дэвиса/Леброна
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AnTikVar
Ответ Алексей Иванов
Боюсь представить, сколько наберёт Букер, когда против него перестанет "защищаться" Уэстбрук
Какая разница, сколько наберет Букер, если Расс закроет его в последней атаке, как в первом матче, и добудет победу этой своей защитой?
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leon01
Ответ Misson
С Каваем и Джорджем и с таким Уэстбруком Клиппера могли далеко заплыть. Но когда они в плей-офф были здоровы хотя бы 3 игры подряд?
с каваем-да,джорж-в плове не очень и травматик....а у черепахи на спине написанно -титаник...самый короткий заплыв...на дно
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Misson
Ответ Данил Ильинский
В первом раунде против Далласа. Там и Кавай, и Джордж были во всеоружии
В позапрошлом плей-офф? Тогда когда до финала конференции дошли? Было. Но дайте угадаю, кто первый потом сломался? Кавай?
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frenemy
Ответ xamer 9
Конечно предложат. Рассел уже перестроился в ЛАЛ на резервную опцию, поэтому с его набором навыков он нужен им точно. Если речь не о максималке, то 40/3 ему предложит половина лиги. Другой вопрос, что Рассел живет в ЛА и хорошо себя там чувствует, поэтому он точно согласится на те же 40/3 от ЛАК, даже если ему из Шарлотт или Вашингтона придёт оффер на 50/3.
ЛАК не смогут ему столько предложить. Вроде видел что их максимальное предложение будет чуть выше ветмина
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ST-L
Ответ xamer 9
Конечно предложат. Рассел уже перестроился в ЛАЛ на резервную опцию, поэтому с его набором навыков он нужен им точно. Если речь не о максималке, то 40/3 ему предложит половина лиги. Другой вопрос, что Рассел живет в ЛА и хорошо себя там чувствует, поэтому он точно согласится на те же 40/3 от ЛАК, даже если ему из Шарлотт или Вашингтона придёт оффер на 50/3.
опять эксперт точно знает, на что согласиться Расс
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Арман Барысов
Ответ Samostoyatelno
А Лю сам не хочет помочь? Последние 2 игры Зубац абсолютно мёртвый, а в последней было вообще нечто. За первую половину Уэстбрук допустил из-за него три потери, т.к. тот принимал мяч разными частями тела, а в 3 четверти Расс в падении делает передачу Зубацу, тот под опекай делает пробежку, а в ответной атаке через него летит 3-х очковый. Ну и 0 - это столько очков, набрал Батюм за последние 2 игры.
Вот ты сам в комментарии дал ответ на свой вопрос. Нет у Лю лучше варианта чем на центре, а чтобы играть маленькой пятеркой длительные минуты нужны винги (кавай, джордж аут, моррис явно не в форме, батюм не опция в атаке, роко может сыграть хорошо 15 минут). К Лю меньше всего вопросов - играет чем может
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nbawade
Вера девчонка ветреная.
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