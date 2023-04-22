Главный тренер « » рассказал о важной роли, которую стал играть после потери травмированных и разыгрывающий Уэстбрук.

«Это что-то феноменальное. Уэстбрук дает нам веру в то, что можем обыграть «Финикс» без Кавая и Джорджа. А еще он проделывает важную работу с нашими молодыми ребятами, вселяя в них уверенность. Он показывает на собственном примере, но и разговаривает с парнями тоже.

Расс защищается против Дюрэнта, против Букера, блокирует их броски, борется за подбор, выкладывается в каждом матче. Нам нужна эта энергия. Он дает молодым парням веру в то, что мы способны победить», – заявил Лю.

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