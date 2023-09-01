« » рассчитывают, что лидеры команды и будут полностью здоровы к старту тренировочного лагеря.

Об этом рассказал главный тренер калифорнийцев .

«Мы ожидаем, что Кавай будет готов к тренировочному лагерю. Он будет готов на 100 процентов. Мы сделаем все необходимое, чтобы поддерживать его в нужном состоянии: работа медицинского штаба, минуты на площадке, подход к тренировкам. Все это актуально и по отношению к Полу Джорджу. Когда эти двое играют, у нас потрясающая команда», – сказал Лю.

Ленард и Джордж пропустили решающие матчи плей-офф-2023 из-за травм.

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