«Клипперс» рассчитывают, что Кавай Ленард и Пол Джордж будут полностью здоровы к старту тренировочного лагеря

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

«Клипперс» рассчитывают, что лидеры команды Кавай Ленард и Пол Джордж будут полностью здоровы к старту тренировочного лагеря.

Об этом рассказал главный тренер калифорнийцев Тайрон Лю.

«Мы ожидаем, что Кавай будет готов к тренировочному лагерю. Он будет готов на 100 процентов. Мы сделаем все необходимое, чтобы поддерживать его в нужном состоянии: работа медицинского штаба, минуты на площадке, подход к тренировкам. Все это актуально и по отношению к Полу Джорджу. Когда эти двое играют, у нас потрясающая команда», – сказал Лю.

Ленард и Джордж пропустили решающие матчи плей-офф-2023 из-за травм.

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6 комментариев

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Максим Макеев
ну до 10 матча будут готовы))
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Алексааандр
а смысл? если дойдут до плей-офф, Кавай опять поломается в нём
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ɔculpa
Ответ Stephan Carrypenko
Главное чтобы были здоровы к середине )
Желательно и после середины тоже)
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0
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Stephan Carrypenko
Главное чтобы были здоровы к середине )
0
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0
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