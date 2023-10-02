Дэрил Мори о том, что Харден назвал его «лжецом»: «Не стал отвечать, потому что это не соответствует действительности. Я всегда доводил дело до конца»

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» впервые прокомментировал адресованные ему слова разыгрывающего , назвавшего его «лжецом».

«Я не стал отвечать на это, потому что считаю, что это не соответствует действительности. За 20 лет работы в лиге я всегда доводил дело до конца. Каждый сильный агент в лиге знает это...

Разочаровывает, что он повел себя таким образом», – сказал Мори.

Харден объяснил следователям Лиги, что Мори не удовлетворил его желание о «немедленном обмене» в другую команду после открытия рынка свободных агентов, что вынудило назвать его «лжецом».

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