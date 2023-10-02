Дэрил Мори о том, что Харден назвал его «лжецом»: «Не стал отвечать, потому что это не соответствует действительности. Я всегда доводил дело до конца»
Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори впервые прокомментировал адресованные ему слова разыгрывающего Джеймса Хардена, назвавшего его «лжецом».
«Я не стал отвечать на это, потому что считаю, что это не соответствует действительности. За 20 лет работы в лиге я всегда доводил дело до конца. Каждый сильный агент в лиге знает это...
Разочаровывает, что он повел себя таким образом», – сказал Мори.
Харден объяснил следователям Лиги, что Мори не удовлетворил его желание о «немедленном обмене» в другую команду после открытия рынка свободных агентов, что вынудило назвать его «лжецом».
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