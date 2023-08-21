Джеймс Харден сказал НБА, что Мори пообещал «быстро» его обменять этим летом. Президент этого не сделал – поэтому защитник назвал его «лжецом»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания пролил свет на конфликт Джеймса Хардена и «Филадельфии».

В рамках расследования НБА, связанного с его высказыванием, что президент Дэрил Мори – «лжец», Джеймс Харден заявил следователям лиги, что он имел в виду обещание президента «Сиксерс», что тот «быстро» обменяет его в другую команду сразу после того, как MVP-2018 взял опцию на 35,6 млн долларов.

В настоящее время «Сиксерс» хотят сохранить Хардена в составе, сообщает инсайдер.

Ранее Мори заявил остальным клубам Лиги, что прекратил все переговоры по обмену Хардена. На следующий день разыгрывающий выступил с заявлением, в котором назвал своего многолетнего товарища «лжецом».

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2 комментария

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NikolayOss
Ну не признаваться же, что они вопреки правилам лиги заранее договаривались о контракте.
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Maturmalai
Ответ NikolayOss
Ну не признаваться же, что они вопреки правилам лиги заранее договаривались о контракте.
Да, какой был смысл обещать Хардену обмен ПОСЛЕ того как он взял опцию. Скорее всего обещание было сделано ДО решения Хардена по опции, типа ему сказали, что так его легче будет обменять, а это тамперинг.
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