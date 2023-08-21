Джеймс Харден сказал НБА, что Мори пообещал «быстро» его обменять этим летом. Президент этого не сделал – поэтому защитник назвал его «лжецом»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания пролил свет на конфликт и «Филадельфии».

В рамках расследования , связанного с его высказыванием, что президент – «лжец», Джеймс Харден заявил следователям лиги, что он имел в виду обещание президента «Сиксерс», что тот «быстро» обменяет его в другую команду сразу после того, как MVP-2018 взял опцию на 35,6 млн долларов.

В настоящее время «Сиксерс» хотят сохранить Хардена в составе, сообщает инсайдер.

Ранее Мори заявил остальным клубам Лиги, что прекратил все переговоры по обмену Хардена. На следующий день разыгрывающий выступил с заявлением, в котором назвал своего многолетнего товарища «лжецом».

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