Джеймс Харден сказал НБА, что Мори пообещал «быстро» его обменять этим летом. Президент этого не сделал – поэтому защитник назвал его «лжецом»
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания пролил свет на конфликт Джеймса Хардена и «Филадельфии».
В рамках расследования НБА, связанного с его высказыванием, что президент Дэрил Мори – «лжец», Джеймс Харден заявил следователям лиги, что он имел в виду обещание президента «Сиксерс», что тот «быстро» обменяет его в другую команду сразу после того, как MVP-2018 взял опцию на 35,6 млн долларов.
В настоящее время «Сиксерс» хотят сохранить Хардена в составе, сообщает инсайдер.
Ранее Мори заявил остальным клубам Лиги, что прекратил все переговоры по обмену Хардена. На следующий день разыгрывающий выступил с заявлением, в котором назвал своего многолетнего товарища «лжецом».
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