Джеймс Харден отписался от Дэрила Мори в твиттере

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден отписался от президента клуба Дэрила Мори в твиттере, сообщает NBA Alerts.

Во время турне по Китаю Харден сделал публичное заявление, в котором назвал Мори «лжецом» и сказал, что никогда не будет играть за клуб, в котором тот работает.

Позже игрок объяснил лиге причину, по которой он назвал президента клуба «лжецом». По словам Хардена, Мори пообещал ему, что «быстро» обменяет после подписания продления контракта через опцию игрока на один год и 35,6 миллиона долларов.

Вчера НБА оштрафовала Хардена на 100 000 долларов за его заявление. Профсоюз игроков НБА намерен оспорить штраф.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

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6 комментариев

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haibr
У Мори остался последний канал связи, в приложении Сбербанка написать смс при переводе копеички Хардену.
+3
0
+3
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MTZ_2022
Всегда забавно выглядят эти отписки. Какие-то детские обиды.
+2
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Air Rodman
Если все фотки не отлайкал назад, то не считается.
+2
0
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Tim Timson
Гена почему не пишешь, что это запрещённые вещи?)
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Максим Макеев
Ответ haibr
У Мори остался последний канал связи, в приложении Сбербанка написать смс при переводе копеички Хардену.
35 лямов переведет ему и в сообщении пользователю припишет
Ты был мне братом Карден я любил тебя
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