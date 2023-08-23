Джеймс Харден отписался от Дэрила Мори в твиттере

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» отписался от президента клуба в твиттере, сообщает NBA Alerts.

Во время турне по Китаю Харден сделал публичное заявление, в котором назвал Мори «лжецом» и сказал, что никогда не будет играть за клуб, в котором тот работает.

Позже игрок объяснил лиге причину, по которой он назвал президента клуба «лжецом». По словам Хардена, Мори пообещал ему, что «быстро» обменяет после подписания продления контракта через опцию игрока на один год и 35,6 миллиона долларов.

Вчера НБА оштрафовала Хардена на 100 000 долларов за его заявление. Профсоюз игроков НБА намерен оспорить штраф.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»