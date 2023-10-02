Дэрил Мори: «Харден продолжает добиваться обмена. Мы работаем над тем, чтобы решить этот вопрос наилучшим образом для «Сиксерс» и, надеюсь, для всех сторон»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Ник Нерс Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори дал комментарии по ситуации с разыгрывающим Джеймсом Харденом.

«Он не приехал. Джеймс продолжает добиваться обмена, и мы работаем с его окружением, чтобы решить этот вопрос наилучшим образом для «Сиксерс» и, надеюсь, для всех сторон», – сказал Мори.

«С ним будут обращаться как с любым другим игроком в рамках Коллективного соглашения», – сказал управленец, когда его спросили о возможных санкциях против Хардена.

Главный тренер Ник Нерс отметил желание команды, чтобы Харден присоединился к коллективу, добавив, что организация готова к любому исходу событий.

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