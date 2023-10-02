Дэрил Мори: «Харден продолжает добиваться обмена. Мы работаем над тем, чтобы решить этот вопрос наилучшим образом для «Сиксерс» и, надеюсь, для всех сторон»

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» дал комментарии по ситуации с разыгрывающим .

«Он не приехал. Джеймс продолжает добиваться обмена, и мы работаем с его окружением, чтобы решить этот вопрос наилучшим образом для «Сиксерс» и, надеюсь, для всех сторон», – сказал Мори.

«С ним будут обращаться как с любым другим игроком в рамках Коллективного соглашения», – сказал управленец, когда его спросили о возможных санкциях против Хардена.

Главный тренер отметил желание команды, чтобы Харден присоединился к коллективу, добавив, что организация готова к любому исходу событий.

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