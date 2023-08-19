Многие в НБА считают, что Джоэл Эмбиид рано или поздно запросит обмен
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид никогда не заявлял о желании покинуть команду, тем не менее многие в лиге считают, что действующий MVP рано или поздно запросит обмен. Об этом пишет журналист Yahoo! Sports Винсент Гудвилл.
Более того, некоторые считают, что обмен Эмбиида положит начало полной перестройке, которую тайно хочет президент «Сиксерс» Дэрил Мори.
Известно, что «Нью-Йорк» и «Майами» следят за развитием событий в «Филадельфии», чтобы при удобном случае выменять Эмбиида. Из описания аккаунта Эмбиида ранее исчезли отсылки к «Филадельфии».
Партнер Эмбиида по команде Джеймс Харден уже попросил клуб об обмене. Его предпочтительным вариантом являются «Клипперс».
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я тоже хочу ибо даже в 2019 году филу в ПО тащил батлер
в других ПО ситуация не была лучше потому зачем упираться рогом ради 2 раунда мне не очень понятно
Эмбиид не способен как первая звезда принести клубу титул
кмон, тут в комментах я эту тему начал читать месяца три назад. Даёшь аналитиков спортса в инсайдеры!
как я говорил в комментарии если бы фила и взяла титул 19 года то явно на батлере
Дончич мог бы еще как
он как сумасшедший играет в ПО у него 40 очков средняя по 7 играм
Йокич безусловно
да много кто( во всяком случае в финал конфы они привели бы команду точно)
так то Фила Бостону даже в этом сезоне в 7 матчах только улетела при самом травмированном Эмбииде и Хардене провалившим 5 из 7 игр