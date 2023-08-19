Многие в НБА считают, что Джоэл Эмбиид рано или поздно запросит обмен

Центровой «Филадельфии» никогда не заявлял о желании покинуть команду, тем не менее многие в лиге считают, что действующий MVP рано или поздно запросит обмен. Об этом пишет журналист Yahoo! Sports Винсент Гудвилл.

Более того, некоторые считают, что обмен Эмбиида положит начало полной перестройке, которую тайно хочет президент «Сиксерс» .

Известно, что « » и « » следят за развитием событий в «Филадельфии», чтобы при удобном случае выменять Эмбиида. Из описания аккаунта Эмбиида ранее исчезли отсылки к «Филадельфии».

Партнер Эмбиида по команде уже попросил клуб об обмене. Его предпочтительным вариантом являются «Клипперс».

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