Дэрил Мори лайкнул твит Джоэла Эмбиида о «веселом межсезонье»

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» лайкнул последний твит центрового «Сиксерс» .

«Это межсезонье было веселым, ржунимагу», – написал Эмбиид на своей странице в соцсети.

Летом звездный разыгрывающий «Сиксерс» во время турне по Китаю сделал публичное заявление, в котором назвал Мори «лжецом» и сказал, что никогда не будет играть за клуб, в котором тот работает. Клуб вел активные переговоры об обмене Хардена, но не сумел найти подходящий вариант.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»