Дэрил Мори лайкнул твит Джоэла Эмбиида о «веселом межсезонье»

Теги Филадельфия НБА фото Джеймс Харден Дэрил Мори Джоэл Эмбиид Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори лайкнул последний твит центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Это межсезонье было веселым, ржунимагу», – написал Эмбиид на своей странице в соцсети.

Летом звездный разыгрывающий «Сиксерс» Джеймс Харден во время турне по Китаю сделал публичное заявление, в котором назвал Мори «лжецом» и сказал, что никогда не будет играть за клуб, в котором тот работает. Клуб вел активные переговоры об обмене Хардена, но не сумел найти подходящий вариант.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

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1 комментарий

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_Baltik_
С обменом Хардена не срослось.
С попыткой выменять Холидэя не срослось.
Весело, кто бы спорил.
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