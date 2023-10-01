Дэрил Мори лайкнул твит Джоэла Эмбиида о «веселом межсезонье»
Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори лайкнул последний твит центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
«Это межсезонье было веселым, ржунимагу», – написал Эмбиид на своей странице в соцсети.
Летом звездный разыгрывающий «Сиксерс» Джеймс Харден во время турне по Китаю сделал публичное заявление, в котором назвал Мори «лжецом» и сказал, что никогда не будет играть за клуб, в котором тот работает. Клуб вел активные переговоры об обмене Хардена, но не сумел найти подходящий вариант.
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
С попыткой выменять Холидэя не срослось.
Весело, кто бы спорил.