Грег Браун, игравший с Каем Джонсом за университет: «Кай всегда был таким. Вы просто никогда не видели его настоящего»
Тяжелый форвард Грег Браун высказался по поводу действий своего бывшего партнера по команде Кая Джонса, который покинул расположение «Шарлотт» на неопределенный срок.
Браун, вместе с Джонсом представлявший Техасский университет, признался, что центровой всегда вел себя подобным образом.
«Кай всегда был таким... Вы просто никогда не видели его настоящего. Сейчас Кай действительно показывает настоящего Кая», – сказал Браун, который сейчас борется за место в составе «Далласа» в тренировочном лагере.
Форвард также отметил, что связался с Джонсом и что «у него все в порядке».
Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.
Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен и станцевал под Майкла Джексона.
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