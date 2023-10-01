Грег Браун, игравший с Каем Джонсом за университет: «Кай всегда был таким. Вы просто никогда не видели его настоящего»

Тяжелый форвард высказался по поводу действий своего бывшего партнера по команде , который покинул расположение « » на неопределенный срок.

Браун, вместе с Джонсом представлявший Техасский университет, признался, что центровой всегда вел себя подобным образом.

«Кай всегда был таким... Вы просто никогда не видели его настоящего. Сейчас Кай действительно показывает настоящего Кая», – сказал Браун, который сейчас борется за место в составе «Далласа» в тренировочном лагере.

Форвард также отметил, что связался с Джонсом и что «у него все в порядке».

Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах .

Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен и станцевал под Майкла Джексона.

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