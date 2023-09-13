Кай Джонс критически высказался о партнерах по команде Нике Ричардсе и Марке Уильямсе

Центровой « » критически высказался в соцсети о партнерах по команде и .

«Я более напорист с мячом, чем Ричардс. Я умею анализировать себя.

Покажите мне хоть одно видео, где Уильямс обыгрывает слева и забрасывает мяч. Хоть где-нибудь, хоть в колледже, одно видео», – написал Джонс.

Уильямс отреагировал на слова Джонса забавной картинкой.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток