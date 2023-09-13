Кай Джонс критически высказался о партнерах по команде Нике Ричардсе и Марке Уильямсе

Теги Шарлотт НБА фото Ник Ричардс Кай Джонс Марк Уильямс Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс критически высказался в соцсети о партнерах по команде Нике Ричардсе и Марке Уильямсе.

«Я более напорист с мячом, чем Ричардс. Я умею анализировать себя.

Покажите мне хоть одно видео, где Уильямс обыгрывает слева и забрасывает мяч. Хоть где-нибудь, хоть в колледже, одно видео», – написал Джонс.

Уильямс отреагировал на слова Джонса забавной картинкой.

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3 комментария

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ygcn5c2ty9
какой-то странный токсичный челик
+3
0
+3
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Максим Макеев
я д´артаньян остальные кукичи
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Сергей Пузанков
Джордан вовремя слился. В этом он всегда был хорош
0
0
0
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