Кай Джонс критически высказался о партнерах по команде Нике Ричардсе и Марке Уильямсе
Центровой «Шарлотт» Кай Джонс критически высказался в соцсети о партнерах по команде Нике Ричардсе и Марке Уильямсе.
«Я более напорист с мячом, чем Ричардс. Я умею анализировать себя.
Покажите мне хоть одно видео, где Уильямс обыгрывает слева и забрасывает мяч. Хоть где-нибудь, хоть в колледже, одно видео», – написал Джонс.
Уильямс отреагировал на слова Джонса забавной картинкой.
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