Обыграет Леброна и Шакила 1 на 1, идет за MVP и DPOY – Кай Джонс снова пообщался с болельщиками в соцсетях

Теги Майкл Джордан Шарлотт Леброн Джеймс Шакил О′Нил НБА Ламело Болл Кай Джонс Брэндон Миллер Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс продолжил общаться и выводить на эмоции болельщиков в соцсетях.

«У меня процент с игры выше, чем у этих парней, с тех пор как я вышел из утробы матери, и никто из них не может защищаться против меня. Так что начни разбираться в баскетболе, прежде чем говорить со мной🦋💕🐐🥇🌈», – написал Джонс на вопрос, лучше ли он, чем Ламело Болл и Брэндон Миллер как игрок.

«7-футер, играющий под кольцом, рассказывает про процент с игры» – написал болельщик.

«Бро, у меня бросок со средней дистанции лучше, чем у Майкла, о чем ты 🦋🐐💕🥇🛸🌈😂😂😂😂», – сказал Джонс.

«Да, 100%», – написал Джонс в ответ на вопрос, обыграет ли Леброна 1 на 1.

«Спокойно расправлюсь и с Дизелем в прайме (Диджей Дизель – сценическое имя Шакила О’Нила – прим.) 🐐🌈🦋🛸💕💕💕» – добавил Джонс.

Пользователь отметил, что у Джонса в среднем 3 очка за матч по карьере.

«Слушай, это уже в прошлом, новая версия меня – «Самый ценный игрок» и «Лучший оборонительный игрок» год за годом 🐐🥇☮️🦋💕🛸», – парировал Джонс.

«Я больше, чем игрок «Хорнетс», я – лучший по жизни, поэтому сплю спокойно, не проверяя соцсети; глубоко, да 💕☮️🥇🦋🛸🐐», – закончил Джонс на просьбу фаната отчислить центрового из команды.

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Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

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5 комментариев

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Антон Летягин
Видимо его еще не отпустило
+4
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+4
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gudi_goodies
Видимо агент порекомендовал дальше продолжать нести чушь. Лишь бы наркоманом не посчитали.
+2
0
+2
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Andrey-Kiev
Остапа понесло....
0
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Artem
Не буду терять время, спрошу кто его диллер
0
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Cubs-V
Ответ Artem
Не буду терять время, спрошу кто его диллер
Тоже спрошу. Почему диЛЛер?
0
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