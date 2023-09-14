Обыграет Леброна и Шакила 1 на 1, идет за MVP и DPOY – Кай Джонс снова пообщался с болельщиками в соцсетях
Центровой «Шарлотт» Кай Джонс продолжил общаться и выводить на эмоции болельщиков в соцсетях.
«У меня процент с игры выше, чем у этих парней, с тех пор как я вышел из утробы матери, и никто из них не может защищаться против меня. Так что начни разбираться в баскетболе, прежде чем говорить со мной🦋💕🐐🥇🌈», – написал Джонс на вопрос, лучше ли он, чем Ламело Болл и Брэндон Миллер как игрок.
«7-футер, играющий под кольцом, рассказывает про процент с игры» – написал болельщик.
«Бро, у меня бросок со средней дистанции лучше, чем у Майкла, о чем ты 🦋🐐💕🥇🛸🌈😂😂😂😂», – сказал Джонс.
«Да, 100%», – написал Джонс в ответ на вопрос, обыграет ли Леброна 1 на 1.
«Спокойно расправлюсь и с Дизелем в прайме (Диджей Дизель – сценическое имя Шакила О’Нила – прим.) 🐐🌈🦋🛸💕💕💕» – добавил Джонс.
Пользователь отметил, что у Джонса в среднем 3 очка за матч по карьере.
«Слушай, это уже в прошлом, новая версия меня – «Самый ценный игрок» и «Лучший оборонительный игрок» год за годом 🐐🥇☮️🦋💕🛸», – парировал Джонс.
«Я больше, чем игрок «Хорнетс», я – лучший по жизни, поэтому сплю спокойно, не проверяя соцсети; глубоко, да 💕☮️🥇🦋🛸🐐», – закончил Джонс на просьбу фаната отчислить центрового из команды.
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