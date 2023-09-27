Центровой « » продолжил привлекать к себе внимание в соцсетях.

На этот раз баскетболист с энтузиазмом станцевал под песню Майкла Джексона во время прямой трансляции.

Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах .

Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен.

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