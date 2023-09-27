Кай Джонс станцевал под Майкла Джексона во время трансляции в соцсети
Центровой «Шарлотт» Кай Джонс продолжил привлекать к себе внимание в соцсетях.
На этот раз баскетболист с энтузиазмом станцевал под песню Майкла Джексона во время прямой трансляции.
Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.
Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен.
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