Кай Джонс станцевал под Майкла Джексона во время трансляции в соцсети

Теги светская хроника Шарлотт НБА видео соцсети Кай Джонс Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс продолжил привлекать к себе внимание в соцсетях.

На этот раз баскетболист с энтузиазмом станцевал под песню Майкла Джексона во время прямой трансляции.

Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.

Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен.

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