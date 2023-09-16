Кай Джонс назвал себя величайшим баскетболистом

Теги Шарлотт НБА Кай Джонс Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс продолжил делать провокационные заявления в соцсетях.

На этот раз Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен.

«Я величайший (GOAT) и пришел сюда, чтобы все доказать», – написал Джонс в соцсетях.

Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.

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4 комментария

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Cops noob pley
я один не знаю кто это такой?
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Биомеханоид
Пока Кай
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bear7904
Ответ Cops noob pley
я один не знаю кто это такой?
что то типо 3+3 в статистике, не знал и можешь не запоминать уже)
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