Центровой « » продолжил делать провокационные заявления в соцсетях.

На этот раз Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен.

«Я величайший (GOAT) и пришел сюда, чтобы все доказать», – написал Джонс в соцсетях.

Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.

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