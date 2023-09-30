Кай Джонс покинет «Хорнетс» на неопределенный срок

Теги происшествия Шарлотт НБА Кай Джонс Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс покинет команду на неопределенный срок, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Сроки возвращения игрока в команду не установлены.

Джонс пропустит предсезонный тренировочный лагерь «Хорнетс» по личным причинам. Команда поддерживает с игроком постоянную связь.

Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.

Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен и станцевал под Майкла Джексона.

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7 комментариев

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Caracalla
Бедный Ламело — какой-то безграничный идиотизм вокруг...
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Мишкина Лысина
…по личным причинам))
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Tim Timson
лучшего игрока лиги потеряли. Джордан хорошо, хоть номинально там)
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Артур Артур
Эх, человек просто наслаждался в своей кроватке.
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NikolayOss
Ответ Мишкина Лысина
…по личным причинам))
...в реабилитационном центре ;)
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