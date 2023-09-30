Кай Джонс покинет «Хорнетс» на неопределенный срок

Центровой « » покинет команду на неопределенный срок, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Сроки возвращения игрока в команду не установлены.

Джонс пропустит предсезонный тренировочный лагерь «Хорнетс» по личным причинам. Команда поддерживает с игроком постоянную связь.

Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.

Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен и станцевал под Майкла Джексона.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток