Джонатан Куминга считается одним из самых ценных активов для обмена в лиге

По словам инсайдера Марка Стейна, ни для кого не секрет, что жесткая позиция «Уорриорс» во время летних переговоров по контракту в статусе ограниченно свободного агента с Кумингой была выбрана с той целью, чтобы гарантировать, что 23-летний игрок будет переподписан на соглашение, которое впоследствии можно будет использовать в обмене. 

«Это одна из лучших разменных монет в лиге», – рассказал Стейну один из опытных руководителей команд.

В текущем сезоне Куминга провел 13 игр, в среднем набирая 13,8 очка, 6,6 подбора и 2,8 передачи при реализации 47,8% с игры и 32,4% с трехочковой дистанции.

В этом сезоне форвард заработает 22,5 миллиона долларов. Он не может быть обменян до 15 января. У «Уорриорс» есть опция команды на следующий год в размере 24,3 миллиона долларов, что делает Кумингу привлекательным активом для обмена.

«Голден Стэйт» на данный момент имеет баланс 9-8 и занимает 8-ю строчку в Западной конференции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
