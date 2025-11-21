Аллей-уп Гэри Трента-младшего на Джерико Симса и данк Джулиана Шэмпени стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 20 ноября.
Авторами хайлайтов среди прочих стали защитник Расселл Уэстбрук («Сакраменто»), центровой Джерико Симс («Милуоки»), защитник Гэри Трент-младший («Милуоки») и форвард Джулиан Шэмпени («Сан-Антонио»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
