  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Док Риверс пожаловался на судейство после проигрыша «Филадельфии»: «Каждый раз, когда Макси шел на линию штрафных, Роллинз оборачивался на меня»
2

Док Риверс пожаловался на судейство после проигрыша «Филадельфии»: «Каждый раз, когда Макси шел на линию штрафных, Роллинз оборачивался на меня»

Док Риверс отметил различное отношение судей к Макси и Роллинзу.

Сегодня «Милуоки» проиграл третий матч подряд, уступив на своей площадке «Филадельфии» в овертайме со счетом 123:114.

Несмотря на поражение, главный тренер «Бакс» Док Риверс выделил игру и зрелость защитника Райана Роллинза, который стал лучшим в команде по набранным очкам (32 с реализацией 13 из 26 бросков с игры) и передачам (14).

Риверс похвалил выдержку и бойцовские качества Роллинза, обратив внимание на то, как молодой защитник справлялся с разочарованием, когда судьи не свистят в его пользу.

«У него отличное самообладание. Он жалуется мне, что его постоянно колотят под кольцом, но фолы не фиксируют. Каждый раз, когда Тайриз Макси выходил на линию штрафных, Роллинз оборачивался на меня.

Я не знаю, чем я могу ему помочь в этой ситуации, но, думаю, его претензии обоснованы. Так что нужно просто продолжать играть... И он так и делает. Это то, что в нем так впечатляет», – сказал Риверс.

«Филадельфия» пробила в 2 раза больше штрафных, чем «Милуоки» (26 против 13).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эрика Нема в соцсети X
logoМилуоки
logoРайан Роллинз
logoТайриз Макси
logoФиладельфия
logoНБА
logoДок Риверс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аллей-уп Гэри Трента-младшего на Джерико Симса и данк Джулиана Шэмпени стали лучшими моментами игрового дня НБА
21 ноября, 10:53Видео
Тайриз Макси набрал 54 очка в матче с «Бакс» – новый рекорд карьеры
21 ноября, 05:24Видео
Яннис Адетокумбо пропустит 1-2 недели из-за травмы
19 ноября, 03:59
Главные новости
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
9 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Джейк Фишер: «Юта» согласится на переход Лаури Маркканена в «Детройт» только при включении в сделку Осара Томпсона»
вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12