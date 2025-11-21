Док Риверс пожаловался на судейство после проигрыша «Филадельфии»: «Каждый раз, когда Макси шел на линию штрафных, Роллинз оборачивался на меня»

Док Риверс отметил различное отношение судей к Макси и Роллинзу.

Сегодня «Милуоки» проиграл третий матч подряд, уступив на своей площадке «Филадельфии» в овертайме со счетом 123:114.

Несмотря на поражение, главный тренер «Бакс» Док Риверс выделил игру и зрелость защитника Райана Роллинза , который стал лучшим в команде по набранным очкам (32 с реализацией 13 из 26 бросков с игры) и передачам (14).

Риверс похвалил выдержку и бойцовские качества Роллинза, обратив внимание на то, как молодой защитник справлялся с разочарованием, когда судьи не свистят в его пользу.

«У него отличное самообладание. Он жалуется мне, что его постоянно колотят под кольцом, но фолы не фиксируют. Каждый раз, когда Тайриз Макси выходил на линию штрафных, Роллинз оборачивался на меня.

Я не знаю, чем я могу ему помочь в этой ситуации, но, думаю, его претензии обоснованы. Так что нужно просто продолжать играть... И он так и делает. Это то, что в нем так впечатляет», – сказал Риверс.

«Филадельфия » пробила в 2 раза больше штрафных, чем «Милуоки » (26 против 13).