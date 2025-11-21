  • Спортс
  • Тео Пинсон заявил, что «Хьюстону» следует обменять Алперена Шенгюна и Амена Томпсона на Кайри Ирвинга
Тео Пинсон заявил, что «Хьюстону» следует обменять Алперена Шенгюна и Амена Томпсона на Кайри Ирвинга

Тео Пинсон предложил «Рокетс» заполучить Ирвинга в обмен на Шенгюна и Томпсона.

Бывший игрок НБА и «Далласа» Тео Пинсон считает, что «Рокетс» могут заполучить Кайри Ирвинга в обмен на Амена Томпсона и, возможно, Алперена Шенгюна

«Если Кайри отправится в Хьюстон, боже мой!» – воскликнул Пинсон.

«Прощай, Амен», – добавил он, когда соведущий спросил его, какого ключевого игрока «Рокетс» придется отдать за Ирвинга.

«Не знаю, могу ли я сказать «Ни за что», – продолжил он, размышляя о том, будет ли Шенгюн частью этой сделки.

«Если он не травмирован, на данном этапе Кайри Ирвинг находится в режиме борьбы за чемпионство. Отправьте меня в команду, которая может победить», – пояснил Пинсон, почему, по его мнению, Ирвинг может оказаться в «Хьюстоне».

«Мы вчера это рассматривали, у «Мэверикс» тоже проблемы с деньгами… Возможно, им просто придется избавиться от некоторых парней. Я даже не знаю, что это за «апрон» и вся эта другая чушь», – добавил он.

Острая необходимость «Хьюстона» в стартовом разыгрывающем стала очевидной, когда Фред Ванвлит выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки еще до начала тренировочного лагеря.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
